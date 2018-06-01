Australian Open. Денис Молчанов вышел во второй круг в парном разряде

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинец(64-й в парном рейтинге ATP) и его напарник словак(67) стартовали с победы над итальянцами(128) и(-) со счетом 4:6, 6:3, 6:3.Поединок продолжался 1 час 23 минуты. Молчанов и Зеленай сделали три брейка и не удержали одну свою подачу. На их счету пять эйсов при одной двойной ошибке, а итальянцы один раз подали навылет и избежали двойных ошибок.Во втором круге Молчанов и Зеленай встретятся с пятой сеяной французской парой Николя Маю (11) / Пьер-Юг Эрбер (12).