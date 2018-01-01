Australian Open. Роджер Федерер продолжает защиту титула

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Действующий чемпиорн турнира, третья ракетка мира 37-летний швейцарец(3) взял верх над 28-летним британцем, занимающим в рейтинге ATP 190-ю строчку, со счетом 7:6(5), 7:6(3), 6:3.Теннисисты играли 2 часа 35 минут. На счету Федерера два брейка, одиннадцать эйсов и одна двойная ошибка, а Эванс сумел сделать один брейк, четыре эйса и ни разу не ошибся на подаче. Это была третья победа Роджера в трех встречах с британцем.В третьем круге турнира Федерер сыграет американцем, который выбил из борьбы француза- 6:3, 6:7(8), 7:6(6), 7:6(5).Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Даниэль Эванс (Великобритания, Q) – 7:6(5), 7:6(3), 6:3Тэйлор Фритц (США) – Гаэль Монфис (Франция, 30) – 6:3, 6:7(8), 7:6(6), 7:6(5)