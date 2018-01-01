Australian Open. Каролин Возняцки продолжает защиту титула

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Действующая чемпионка турнира, третья ракетка мира 28-летняя датчанка(3) вышла в третий круг турнира после победы в двух сетах над 30-летней шведкой, занимающей в мировом рейтинге 75-е место, со счетом 6:1, 6:3.За 1 час 6 минут, проведенные на корте, Возняцки взяла четыре подачи Ларссон и отыграла оба ее брейк-пойнта. На счету Каролин три эйса при отсутствии двойных ошибок, а Йоханна один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.Следующей соперницей Возняцки будет либо россиянка Мария Шарапова (30), либо шведка Ребекка Петерсон.Каролин Возняцки (Дания, 3) – Йоханна Ларссон (Швеция) – 6:1, 6:3