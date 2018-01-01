Australian Open. Леся Цуренко не прошла в третий круг

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.24-я ракетка мира, 29-летняя украинка(24) потерпела поражение от 17-летней американки, занимающей в мировом рейтинге 87-е место. Поединок продолжался лишь 54 минуты и завершился в пользу американки со счетом 6:0, 6:2.Цуренко реализовала один брейк-пойнт из пяти имевшихся, Анисимова – шесть из десяти. Леся ни разу не подала навылет и совершила три двойные ошибки, против двух эйсов и двух двойных у Аманды.Напомним, лучшим достижением Цуренко в Мельбурне был выход в третий раунд турнира в 2013 году.Соперницей Анисимовой в третьем круге станет победительница матча между белоруской Ариной Соболенко и британкой Кэйти Бултер.Аманда Анисимова (США) – Леся Цуренко (Украина, 24) – 6:0, 6:2