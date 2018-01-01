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Australian Open. Леся Цуренко не прошла в третий круг
Australian Open. Леся Цуренко не прошла в третий кругВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

24-я ракетка мира, 29-летняя украинка Леся Цуренко (24) потерпела поражение от 17-летней американки Аманды Анисимовой, занимающей в мировом рейтинге 87-е место. Поединок продолжался лишь 54 минуты и завершился в пользу американки со счетом 6:0, 6:2.

Цуренко реализовала один брейк-пойнт из пяти имевшихся, Анисимова – шесть из десяти. Леся ни разу не подала навылет и совершила три двойные ошибки, против двух эйсов и двух двойных у Аманды.

Напомним, лучшим достижением Цуренко в Мельбурне был выход в третий раунд турнира в 2013 году.

Соперницей Анисимовой в третьем круге станет победительница матча между белоруской Ариной Соболенко и британкой Кэйти Бултер.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Второй круг
Аманда Анисимова (США) – Леся Цуренко (Украина, 24) – 6:0, 6:2

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