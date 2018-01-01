Australian Open. Азаренко потерпела поражение на старте «мэйджора»

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.



В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.52-я ракетка мира, 29-летняя белорускапотерпела поражение от 30-летней немки, занимающей в мировом рейтинге 11-ю позицию. Поединок длился 2 часа 42 минуты и завершился победой немки со счетом 6:7(5), 6:4, 6:2.Азаренко взяла четыре подачи Зигемунд и не удержала семь своих. На счету Виктории семь эйсов и четыре двойные ошибки, а ее соперница два раза подала навылет и совершила шесть двойных. Ранее теннисистки не встречались.Во втором раунде Australian Open Зигемунд сразится с Се Су-Вей из Тайваня, которая выиграла у швейцарки Стефани Фёгель – 6:2, 6:1.Лаура Зигемунд (Германия) – Виктория Азаренко (Беларусь) - 6:7(5), 6:4, 6:2Се Су-Вей (Тайвань, 28) – Стефани Фёгель (Швейцария) – 6:2, 6:1