Australian Open. Ястремская обыграла Стосур и вышла во второй круг

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



59-я ракетка мира, 18-летняя украинка Даяна Ястремская нанесла поражение 34-летней австралийке Саманте Стосур, занимающей в мировом рейтинге 73-е место, со счетом 7:5, 6:2.



Теннисистки играли 1 час 18 минут. Ястремская реализовала четыре брек-пойнта из пяти возможных, Стосур – один из двух. Даяна пять раз подала навылет и избежала двойных ошибок, а Саманта выполнила четыре эйса и совершила шесть двойных.



Во втором круге Ястремская встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро (23), которая победила француженку Клару Бюрель (WC) – 7:5, 6:2.



Т еннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Саманта Стосур (Австралия) – 7:5, 6:2

Карла Суарес-Наварро (Испания, 23) – Клара Бюрель (Франция, WC) – 7:5, 6:2 В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.59-я ракетка мира, 18-летняя украинкананесла поражение 34-летней австралийке, занимающей в мировом рейтинге 73-е место, со счетом 7:5, 6:2.Теннисистки играли 1 час 18 минут. Ястремская реализовала четыре брек-пойнта из пяти возможных, Стосур – один из двух. Даяна пять раз подала навылет и избежала двойных ошибок, а Саманта выполнила четыре эйса и совершила шесть двойных.Во втором круге Ястремская встретится с испанкой(23), которая победила француженку(WC) – 7:5, 6:2.Даяна Ястремская (Украина) - Саманта Стосур (Австралия) – 7:5, 6:2Карла Суарес-Наварро (Испания, 23) – Клара Бюрель (Франция, WC) – 7:5, 6:2