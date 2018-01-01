Australian Open. Катерина Козлова проиграла Кужмовой и не сыграет со Свитолиной во втором круге

Сегодня, 10:27 6 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



24-летняя украинка Катерина Козлова, занимающая в мировом рейтинге 97-е место, уступила в трех сетах 46-й ракетке мира, 20-летней Виктории Кужмовой из Словакии. Поединок длился 2 часа 14 минут и завершился в пользу словачки со счетом 4:6, 6:4, 6:2.



Козлова сделала четыре брейка и упустила шесть своих подач. На счету Катерины три эйса и десять двойных ошибок, а Кужмова 14 раз подала навылет и совершила семь двойных ошибок.



Во втором круге соперницей Кужмовой будет украинка



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

Первый круг

Виктория Кужмова (Словакия) - Катерина Козлова (Украина) – 4:6, 6:4, 6:2 В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.24-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 97-е место, уступила в трех сетах 46-й ракетке мира, 20-летнейиз Словакии. Поединок длился 2 часа 14 минут и завершился в пользу словачки со счетом 4:6, 6:4, 6:2.Козлова сделала четыре брейка и упустила шесть своих подач. На счету Катерины три эйса и десять двойных ошибок, а Кужмова 14 раз подала навылет и совершила семь двойных ошибок.Во втором круге соперницей Кужмовой будет украинка Элина Свитолина (6).Виктория Кужмова (Словакия) - Катерина Козлова (Украина) – 4:6, 6:4, 6:2