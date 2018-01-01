Australian Open. Элина Свитолина отдала сопернице лишь три гейма

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Шестая ракетка мира, 24-летняя украинка(6) разгромила 26-летнюю швейцарку(Q), занимающую в мировом рейтинге 104-е место, со счетом 6:1, 6:1.За 1 час 1 минуту, проведенные на корте, Свитолина выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. Элина выполнила девять эйсов и допустила две двойные ошибки, а Виктория ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в третий круг турнира Свитолина сыграет либо со своей соотечественницей Катериной Козловой, либо со словачкой Викторией Кужмовой.Элина Свитолина (Украина, 6) – Виктория Голубич (Швейцария, Q) – 6:1, 6:2