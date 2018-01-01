Australian Open. Александр Зверев и Кеи Нишикори прошли во второй круг

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Четвертая ракетка мира, 21-летний немец(4) в трех сетах взял верх над 29-летним словенцем, занимающим в рейтинге ATP 67-е место, со счетом 6:4, 6:1, 6:4.Теннисисты играли 1 час 55 минут. За это время Зверев взял шесть подач Бедене и не удержал две своих. На счету Александра одиннадцать эйсов и шесть двойных ошибок, а Аляж семь раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь счет в их личных встречах стал 3:0 в пользу немца.Следующим соперником Зверева будет победитель матча между французами Жереми Шарди и Уго Умбером.Участником второго круга стал и девятый номер мирового рейтинга, 29-летний японец(8). Его соперник, 23-летний поляк(Q) при счете 3:6, 6:7(6), 6:0, 6:2, 3:0 в пользу японка отказался от продолжения борьбы.Теннисисты провели на корте 2 часа 48 минут. Нишикори выиграл восемь геймов на приеме и проиграл два на своей подаче. На счету Кеи шесть эйсов и три двойные ошибки, а Майхржак одиннадцать раз подал навылет и совершил девять двойных ошибок. Между собой теннисисты играли впервые.Следующим соперником Нишикори будет хорват, который в четырех сетах переиграл поляка- 6:7(5), 7:6(5), 7:6(3), 7:6(5).Александр Зверев (Германия, 4) – Аляж Бедене (Словения) – 6:4, 6:1, 6:4Кеи Нишикори (Япония, 8) – Камиль Майхржак (Польша, Q) - 3:6, 6:7(6), 6:0, 6:2, 3:0 RtИво Карлович (Хорватия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:7(5), 7:6(5), 7:6(3), 7:6(5)