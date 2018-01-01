Кубок Федерации. Сборная Украины сыграет с Болгарией, Эстонией и Швецией

Состоялась жеребьевка в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Матчи пройдут в период с 6 по 9 февраля.Украина будет играть в польском городе Зелена Гура. Украинки попали в группу В, в которой встретятся с Болгарией, Эстонией и Швецией.В состав сборной Украины вошли Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок. Капитан - Михаил Филима, менеджер - Ольга Савчук.В группе «А» бороться будут Дания, Польша и Россия.Победители групп проведут между собой финальный матч за право выхода в плей-офф Второй Мировой группы.