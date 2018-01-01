Australian Open. Петра Квитова вышла во второй раунд

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Восьмая ракетка мира, 28-летняя чешкананесла поражение 30-летней словачке, занимающей в рейтинге WTA 50-е место, со счетом 6:3, 6:2.Теннисистки играли 1 час 7 минут. За это время Квитова выиграла пять геймов на чужой подаче и проиграла два на своей. На счету победительницы восемь эйсов и четыре двойные ошибки , против одного эйса и одной двойной у Рыбариковой. В их личном противостоянии чешка лидирует со счетом 7:1.За выход в третий круг соревнований Квитова сразится с румынкой, прошедшей дальше на отказе немки- 6:7(3), 4:3Петра Квитова (Чехия, 8) – Магдалена Рыбарикова (Словакия) – 6:3, 6:2Ирина Камелия Бегу (Румыния) – Андреа Петкович (Германия) – 6:3(3), 4:3 Rt