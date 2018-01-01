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Australian Open. Роджер Федерер успешно начал защиту титула
Australian Open. Роджер Федерер успешно начал защиту титулаВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Действующий чемпион турнира, третья ракетка мира 37-летний швейцарец Роджер Федерер (3) в трех сетах обыграл 32-летнего представителя Узбекистана Дениса Истомина, занимающего в мировом рейтинге 99-е место, со счетом 6:3, 6:4, 6:4.

За 1 час 57 минут, проведенные на корте, Федерер сделал три брейка и не позволил Истомину заработать ни одного брейк-пойнта. Роджер выполнил 14 эйсов и допустил две двойные ошибки, а Денис четыре раза подал на вылет и один раз ошибся на подаче. Швейцарец остается лидером в их личных встречах - 7:0.

Во втором круге турнира Федерер сыграет с британцем Дэниэлом Эвансом, победившим японца Тацуму Ито - 7:5, 6:1, 7:6(8).
 
Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.
Первый круг
Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Денис Истомин (Узбекистан) – 6:3, 6:4, 6:4
Дэниэл Эванс (Великобритания,Q ) – Тацума Ито (Япония, Q) – 7:5, 6:1, 7:6(8)
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