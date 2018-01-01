Australian Open. Маррей за 4 часа проиграл Баутисте-Агуту в стартовом матче

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.31-летний британец, занимающий в данное время в рейтинге ATP 230-ю строчку уступил в пяти сетах 23-й ракетке мира, 30-летнему испанцу(22). Поединок продолжался 4 часа и завершился в пользу испанца со счетом 6:4, 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:2.Маррей реализовал один брейк-пойнт из пяти, Баутиста-Агут – пять из десяти. Энди выполнил 19 эйсов и допустил две двойные ошибки, а Роберто семь раз подал навылет и избежал ошибок на подаче. Испанец сократил отставание в их личных встречах игроков - 3:2.Во втором круге турнира Баутиста-Агут сразится с австралийцем Джоном Миллманом, который победил аргентинца Федерико Делбониса – 6:3, 3:6, 7:6(3), 6:3 .Роберто Баутиста-Агут (Испания, 22) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:4, 6:4, 6:7(5), 6:7(4), 6:2 Джон Миллман (Австралия) – Федерико Дельбонис (Аргентина) – 6:3, 3:6, 7:6(3), 6:2