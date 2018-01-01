Australian Open. Возняцки вышла во второй круг, где встретится с Ларссон

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Третья ракетка мира, 28-летняя датчанка(3) взяла верх над 24-летней бельгийкой, занимающей в рейтинге WTA 51-е место, со счетом 6:3, 6:4.Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты. Возняцки сделала два брейка и отыграла оба брейк-пойнта, имевшихся у Ван-Эйтванк. Каролин выполнила четыре эйса и избежала ошибок на подаче, а Элисон семь раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче.Во втором круге соперницей Возняцки будет шведка, которая победила белоруску- 7:6(5), 3:0 Rt.Участницами второго круга также стали и сыграют между собой белорускаи эстонка(20). Саснович разгромила бельгийку Кирстен Флипкенс – 6:1, 6:1, а Контавей обыграла испанку Сару Соррибес-Торно – 6:3, 6:2Каролин Возняцки (Дания, 3) – Элисон Ван-Эйтванк (Бельгия) – 6:3, 6:4Йоханна Ларссон (Швеция) - Вера Лапко (Беларусь) - 7:6(5), 3:0 RtАлександра Саснович (Беларусь) – Кирстен Флипкенс (Бельгия) – 6:1, 6:1Анетт Контавейт (Эстония, 20) – Сара Соррибес-Торно (Испания) – 6:3, 6:2