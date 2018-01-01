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Australian Open. Димитров, Андерсон, Хачанов, Бердых, вышли во второй круг, Иснер, Джонсон и Грасия-Лопес выбыли и другие результаты
Australian Open. Димитров, Андерсон, Хачанов, Бердых, вышли во второй круг, Иснер, Джонсон и Грасия-Лопес выбыли и другие результатыВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.
Первый круг
Григор Димитров (Болгария) – Янко Типсаревич (Сербия)  - 4:6, 6:3, 6:1, 6:4
Кевин Андерсон (ЮАР) – Адриан Маннарино (Франция)  - 6:3, 5:7 ,6:2, 6:1
Фернандо Вердаско (Испания) – Миомир Кецманович (Сербия) - 7:6, 6:3, 6:3
Томаш Бердых (Чехия) – Кайл Эдмунд (Великобритания) - 6:3, 6:0, 7:5
Виктор Троицки (Сербия) – Роберто Карбалле Баэна (Испания) - 6:1,1:6, 2:6, 6:1, 6:4
Гаэль Монфис (Франция) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - 6:0, 6:4, 6:0
Андреас Сеппи (Италия) – Стив Джонсон (США) - 6:4, 4:6, 6:4, 6:3
Карен Хачанов (Россия) – Питер Гойовчик (Германия) - 3:6, 6:3, 6:4,6:3
Маккензи МакДональд (США) – Андрей Рублев (Россия) - 6:4, 6:4, 2:6, 6:4
Стефанос Циципас (Греция) – Маттео Берреттини (Италия) 6:7, 6:4, 6:3, 7:6
Стефано Травальи (Италия) – Гидо Андреоцци (Аргентина) - 6:7, 6:2, 6:3, 6:2 
Раду Албот (Молдова) – Майкл Ммо (США) - 3:6, 6:3, 6:4, 6:2 
Николоз Басилашвили (Грузия) – Кристофер Юбенкс (США) - 6:4, 4:6, 7:6, 6:3
Робин Хаасе (Голландия) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) - 7:5, 6:4, 7:5
Фрэнсис Тиафу (США) – Пражнеш Гуннесваран (Индия) - 7:6, 6:3, 6:3 
Пабло Куэвас (Уругвай) – Душан Лайович (Сербия) - 6:4, 7:5, 6:1  
Томас Фаббиано (Италия) – Джейсон Кублер (Австралия) - 6:4 ,7:6, 2:6, 6:3
Хенри Лааксонен (Швейцария) – Мирза Башич (Босния и Герцеговина) - 6:4, 7:6, 4:6, 6:3
Дэн Эванс (Великобритания) – Татсума Ито (Япония) - 7:5, 6:1, 7:6 
Рейлли Опелка (США) – Джон Иснер (США) - 7:6, 7:6 ,6:7, 7:6
Диего Шварцман (Аргентина) – Рудольф Меллекер (Германия) - 6:1, 6:3 ,4:6, 6:0
Денис Кудла (США) – Марк Полманс (Австралия) - 5:7, 1:6 ,6:2, 6:3, 6:2 
Алекс де Минаур (Австралия) – Педро Соуза (Португалия) - 6:4, 7:5 ,6:4  
Джордан Томпсон (Австралия) – Фелисиано Лопес (Испания) - 6:1, 7:6, 6:3
Йошихито Нишиока (Япония) – Теннис Сандгрен (США) - 6:4, 7:6, 4:6, 0:1
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