Australian Open. Димитров, Андерсон, Хачанов, Бердых, вышли во второй круг, Иснер, Джонсон и Грасия-Лопес выбыли и другие результаты

Сегодня, 11:56 0 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

Первый круг

Григор Димитров (Болгария) – Янко Типсаревич (Сербия) - 4:6, 6:3, 6:1, 6:4

Кевин Андерсон (ЮАР) – Адриан Маннарино (Франция) - 6:3, 5:7 ,6:2, 6:1

Фернандо Вердаско (Испания) – Миомир Кецманович (Сербия) - 7:6, 6:3, 6:3

Томаш Бердых (Чехия) – Кайл Эдмунд (Великобритания) - 6:3, 6:0, 7:5

Виктор Троицки (Сербия) – Роберто Карбалле Баэна (Испания) - 6:1,1:6, 2:6, 6:1, 6:4

Гаэль Монфис (Франция) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - 6:0, 6:4, 6:0

Андреас Сеппи (Италия) – Стив Джонсон (США) - 6:4, 4:6, 6:4, 6:3

Карен Хачанов (Россия) – Питер Гойовчик (Германия) - 3:6, 6:3, 6:4,6:3

Маккензи МакДональд (США) – Андрей Рублев (Россия) - 6:4, 6:4, 2:6, 6:4

Стефанос Циципас (Греция) – Маттео Берреттини (Италия) 6:7, 6:4, 6:3, 7:6

Стефано Травальи (Италия) – Гидо Андреоцци (Аргентина) - 6:7, 6:2, 6:3, 6:2

Раду Албот (Молдова) – Майкл Ммо (США) - 3:6, 6:3, 6:4, 6:2

Николоз Басилашвили (Грузия) – Кристофер Юбенкс (США) - 6:4, 4:6, 7:6, 6:3

Робин Хаасе (Голландия) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) - 7:5, 6:4, 7:5

Фрэнсис Тиафу (США) – Пражнеш Гуннесваран (Индия) - 7:6, 6:3, 6:3

Пабло Куэвас (Уругвай) – Душан Лайович (Сербия) - 6:4, 7:5, 6:1

Томас Фаббиано (Италия) – Джейсон Кублер (Австралия) - 6:4 ,7:6, 2:6, 6:3

Хенри Лааксонен (Швейцария) – Мирза Башич (Босния и Герцеговина) - 6:4, 7:6, 4:6, 6:3

Дэн Эванс (Великобритания) – Татсума Ито (Япония) - 7:5, 6:1, 7:6

Рейлли Опелка (США) – Джон Иснер (США) - 7:6, 7:6 ,6:7, 7:6

Диего Шварцман (Аргентина) – Рудольф Меллекер (Германия) - 6:1, 6:3 ,4:6, 6:0

Денис Кудла (США) – Марк Полманс (Австралия) - 5:7, 1:6 ,6:2, 6:3, 6:2

Алекс де Минаур (Австралия) – Педро Соуза (Португалия) - 6:4, 7:5 ,6:4

Джордан Томпсон (Австралия) – Фелисиано Лопес (Испания) - 6:1, 7:6, 6:3

Йошихито Нишиока (Япония) – Теннис Сандгрен (США) - 6:4, 7:6, 4:6, 0:1 В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Григор Димитров (Болгария) – Янко Типсаревич (Сербия) - 4:6, 6:3, 6:1, 6:4Кевин Андерсон (ЮАР) – Адриан Маннарино (Франция) - 6:3, 5:7 ,6:2, 6:1Фернандо Вердаско (Испания) – Миомир Кецманович (Сербия) - 7:6, 6:3, 6:3Томаш Бердых (Чехия) – Кайл Эдмунд (Великобритания) - 6:3, 6:0, 7:5Виктор Троицки (Сербия) – Роберто Карбалле Баэна (Испания) - 6:1,1:6, 2:6, 6:1, 6:4Гаэль Монфис (Франция) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) - 6:0, 6:4, 6:0Андреас Сеппи (Италия) – Стив Джонсон (США) - 6:4, 4:6, 6:4, 6:3Карен Хачанов (Россия) – Питер Гойовчик (Германия) - 3:6, 6:3, 6:4,6:3Маккензи МакДональд (США) – Андрей Рублев (Россия) - 6:4, 6:4, 2:6, 6:4Стефанос Циципас (Греция) – Маттео Берреттини (Италия) 6:7, 6:4, 6:3, 7:6Стефано Травальи (Италия) – Гидо Андреоцци (Аргентина) - 6:7, 6:2, 6:3, 6:2Раду Албот (Молдова) – Майкл Ммо (США) - 3:6, 6:3, 6:4, 6:2Николоз Басилашвили (Грузия) – Кристофер Юбенкс (США) - 6:4, 4:6, 7:6, 6:3Робин Хаасе (Голландия) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) - 7:5, 6:4, 7:5Фрэнсис Тиафу (США) – Пражнеш Гуннесваран (Индия) - 7:6, 6:3, 6:3Пабло Куэвас (Уругвай) – Душан Лайович (Сербия) - 6:4, 7:5, 6:1Томас Фаббиано (Италия) – Джейсон Кублер (Австралия) - 6:4 ,7:6, 2:6, 6:3Хенри Лааксонен (Швейцария) – Мирза Башич (Босния и Герцеговина) - 6:4, 7:6, 4:6, 6:3Дэн Эванс (Великобритания) – Татсума Ито (Япония) - 7:5, 6:1, 7:6Рейлли Опелка (США) – Джон Иснер (США) - 7:6, 7:6 ,6:7, 7:6Диего Шварцман (Аргентина) – Рудольф Меллекер (Германия) - 6:1, 6:3 ,4:6, 6:0Денис Кудла (США) – Марк Полманс (Австралия) - 5:7, 1:6 ,6:2, 6:3, 6:2Алекс де Минаур (Австралия) – Педро Соуза (Португалия) - 6:4, 7:5 ,6:4Джордан Томпсон (Австралия) – Фелисиано Лопес (Испания) - 6:1, 7:6, 6:3Йошихито Нишиока (Япония) – Теннис Сандгрен (США) - 6:4, 7:6, 4:6, 0:1