Australian Open. Кербер, Стивенс и Шарапова стартовали с победы, Гёргес и Остапенко проиграли и другие результаты

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В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43,054,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

Первый круг

Анжелика Кербер (Германия, 2) – Полона Херцог (Словения) – 6:2, 6:2

Слоан Стивенс (США, 5) – Тєйлор Таунсенд (США) – 6:4, 6:2

Кики Бертенс (Нидерланды, 9) – Элисон Риске (США) – 6:3, 6:3

Мария Шарапова (Россия, 30) – Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) – 6:0, 6:0

Арина Соболенко (Беларусь, 11) – Анна Калинская (Россия, Q) – 6:1, 6:4

Даниэль Коллинз (США) – Юлия Гёргес (Германия, 14) – 2:6, 7:6(5), 6:4

Каролин Гарсия (Франция, 19) – Джессика Понше (Франция, Q) – 6:2, 6:3

Мария Сакари (Греция) – Елена Остапенко (Латвия, 22) – 6:1, 3:6, 6:2

Донна Векич (Хорватия, 29) – Кристина Младенович (Франция) – 6:2, 6:4

Петра Мартич (Хорватия, 31) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:1, 6:2

Кэйти Бултер (Великобритания) – Екатерина Макарова (Россия) – 6:0, 4:6, 7:6(6)

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:4, 6:3

Астра Шарма (Австралия, Q) – Присцилла Хон (Австралия, WC) – 7:5, 4:6, 6:1

Ребекка Петерсон (Швеция) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:4, 6:1

Маркета Вондроушова (Чехия) – Евгения Родина (Россия) – 6:3, 6:2

Сачия Викери (США, LD) – Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q) – 2:6, 6:4, 6:4

Зои Хива (Австралия, WC) – Бетани Маттек Сэндс (США, SR) – 6:1, 6:2

Кимберли Биррелл (Австралия, WC) – Паула Бадоса-Хиберт (Испания, Q) – 6:4, 6:2

Беатрис Хаддад-Майа (Бразилия, Q) – Бернарда Пера (США) – 6:3, 5:7, 6:4

Тимеа Бабош (Венгрия) –Онс Жабер (Тунис) – 7:6(5), 7:6(3)

Ван Яфань (Китай) – Эллен Перес (Австралия, WC) – 6:4, 6:0 В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Анжелика Кербер (Германия, 2) – Полона Херцог (Словения) – 6:2, 6:2Слоан Стивенс (США, 5) – Тєйлор Таунсенд (США) – 6:4, 6:2Кики Бертенс (Нидерланды, 9) – Элисон Риске (США) – 6:3, 6:3Мария Шарапова (Россия, 30) – Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) – 6:0, 6:0Арина Соболенко (Беларусь, 11) – Анна Калинская (Россия, Q) – 6:1, 6:4Даниэль Коллинз (США) – Юлия Гёргес (Германия, 14) – 2:6, 7:6(5), 6:4Каролин Гарсия (Франция, 19) – Джессика Понше (Франция, Q) – 6:2, 6:3Мария Сакари (Греция) – Елена Остапенко (Латвия, 22) – 6:1, 3:6, 6:2Донна Векич (Хорватия, 29) – Кристина Младенович (Франция) – 6:2, 6:4Петра Мартич (Хорватия, 31) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:1, 6:2Кэйти Бултер (Великобритания) – Екатерина Макарова (Россия) – 6:0, 4:6, 7:6(6)Анастасия Павлюченкова (Россия) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:4, 6:3Астра Шарма (Австралия, Q) – Присцилла Хон (Австралия, WC) – 7:5, 4:6, 6:1Ребекка Петерсон (Швеция) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:4, 6:1Маркета Вондроушова (Чехия) – Евгения Родина (Россия) – 6:3, 6:2Сачия Викери (США, LD) – Исалин Бонавентюр (Бельгия, Q) – 2:6, 6:4, 6:4Зои Хива (Австралия, WC) – Бетани Маттек Сэндс (США, SR) – 6:1, 6:2Кимберли Биррелл (Австралия, WC) – Паула Бадоса-Хиберт (Испания, Q) – 6:4, 6:2Беатрис Хаддад-Майа (Бразилия, Q) – Бернарда Пера (США) – 6:3, 5:7, 6:4Тимеа Бабош (Венгрия) –Онс Жабер (Тунис) – 7:6(5), 7:6(3)Ван Яфань (Китай) – Эллен Перес (Австралия, WC) – 6:4, 6:0