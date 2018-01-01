Australian Open. Надаль вышел во второй круг

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Вторая ракетка мира, 32-летний испанец, посеянный под вторым номером, обыграл 26-летнего австралийца, занимающего в мировом рейтинге 238-ю строчку, со счетом 6:4, 6:3, 7:5.Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут. За это время Надаль сделал шесть брейков из 12-ти возможных и не удержал две своих подачи. На счету Рафы шесть эйсов и две двойные ошибки, а Дакворт 12 раз подал навылет и совершил одиннадцать двойных ошибок.Соперник Надаля по второму кругу определится в матче Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Мэттью Эбден (Австралия).Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Джеймс Дакворт (Австралия, WC) – 6:4, 6:3, 7:5