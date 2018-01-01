Джокович: Стаховский сделал очень много хорошего в плане теннисной политики

Вчера, 19:25 106 | Теннис

Первая ракетка мира серб



– Как я понимаю, Совет игроков вчера проголосовал за смену президента ATP – 5:4. Как глава Совета скажите, почему игроки хотят перемен?

– Я не знаю, откуда у вас эта информация. Это совершенно конфиденциальная информация, так что я не могу ничего комментировать.



– Вам кажется, что у игроков есть тяга к переменам, как бы ни завершилось голосование?

– Повторю, решение по президенту еще не принято. Он по-прежнему президент. И останется президентом до конца своего срока [2020 год]. Вопрос о продлении контракта будет решаться позже.



- Что вы считаете по поводу возвращения в Совет игроков Сергея Стаховского – одного из главных критиков женского тенниса? Какой это несет посыл?

– Всегда можно сосредоточиться на негативных моментах. Конечно, кто-то в прошлом мог сказать что-то неуместное. Но Сергей сделал очень много хорошего в плане теннисной политики, он представляет интересы игроков, особенно тех, кто стоит во второй половине топ-100. Он много работал над улучшениями на «Челленджерах». Сделал много хорошего.



Вы выделили негатив. Я не могу что-то об этом сказать.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал свою работу в качестве главы Совета игроков ATP и оценил возвращение в совет украинца Сергея Стаховского.– Я не знаю, откуда у вас эта информация. Это совершенно конфиденциальная информация, так что я не могу ничего комментировать.– Повторю, решение по президенту еще не принято. Он по-прежнему президент. И останется президентом до конца своего срока [2020 год]. Вопрос о продлении контракта будет решаться позже.– Всегда можно сосредоточиться на негативных моментах. Конечно, кто-то в прошлом мог сказать что-то неуместное. Но Сергей сделал очень много хорошего в плане теннисной политики, он представляет интересы игроков, особенно тех, кто стоит во второй половине топ-100. Он много работал над улучшениями на «Челленджерах». Сделал много хорошего.Вы выделили негатив. Я не могу что-то об этом сказать.