Энди Маррей: Против Джоковича чувствовал себя на корте беспомощно

Вчера, 18:33 101 | Теннис

Британец Энди Маррей расстроен результатом тренировочного матча с сербом



«Просто чувствуешь себя беспомощным на корте. Это отвратительно. За все эти годы я сыграл с Джоковичем очень много раз и всегда навязывал ему борьбу. В этот раз не было никакого соперничества. Я недоволен собой», — приводит слова Маррея The Telegraph.



В первом круге Открытого чемпионата Австралии Энди Маррей сыграет с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, посеянным под 22-м номером.



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Матчи основной сетки первого турнира «Большого шлема» 2019 года начнутся 14 января. Британец Энди Маррей расстроен результатом тренировочного матча с сербом Новаком Джоковичем в Мельбурне. Уроженец Глазго проигрывал первой ракетке мира со счётом 1:6, 1:4, после чего у теннисистов закончилось время на корте.«Просто чувствуешь себя беспомощным на корте. Это отвратительно. За все эти годы я сыграл с Джоковичем очень много раз и всегда навязывал ему борьбу. В этот раз не было никакого соперничества. Я недоволен собой», — приводит слова Маррея The Telegraph.В первом круге Открытого чемпионата Австралии Энди Маррей сыграет с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом, посеянным под 22-м номером.Матчи основной сетки первого турнира «Большого шлема» 2019 года начнутся 14 января.