Свитолина: В Мельбурне у меня были отличные тренировки, чувствую себя готовой к турниру

14-26 января в Мельбурне (Австралия) начнутся основные соревнования первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Australian Open. Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о готовности к турниру.- Я провела в Мельбурне где-то полторы недели. У меня были отличные тренировки, чувствую себя подготовленной. Будет много тяжелых матчей, вот почему мне нужно оставаться позитивной, быть готовой к тому, что мне приготовил турнир.Что я знаю про свою первую соперницу, Викторию Голубич? Я тренировалась с ней в понедельник. Я немного знаю её стиль игры. Он немного другой, потому что она использует много резаных ударов, у неё одноручный бэкхенд. Всегда существует план игры для каждого стиля, который мне и нужно будет воплотить в жизнь. Да, просто буду играть очко за очком и посмотрим, что будет.- Нет, я не думаю о таких вещах, потому что год назад я приехала в Мельбурн после титула в Брисбене. В этом году, всего два месяца назад я взяла самый крупный титул. Это другое. Каждый год, на каждом мэйджоре все совсем иначе, совсем. О прошлом ты сильно не задумываешься, потому что она ушло. Ты просто двигаешься дальше. Это для меня приоритет.Я всегда стараюсь сохранять позитивный настрой. Конечно, я хочу играть лучше на Больших шлемах. Я стараюсь делать что-то иначе. Стараюсь добавлять что-то в свою игру или подготовку, что мне поможет. Но на каждом турнире все складывается по-разному.В этом году я постараюсь быть более агрессивной, более продуктивной с задней линии. В целом я стараюсь улучшить все. Каждый год это новый опыт, на котором ты учишься. В прошлом сезоне у меня были тяжелые матчи на Шлемах, которые я должна была выигрывать, но дальше я не проходила. У меня не получалось все хорошо выполнить. Поэтому все дело в том, как создавать себе шансы и использовать их. Нужно быть готовой ко всему.- Хорошо, в смысле, что где-то что-то болит, но это нормально для спортсмена, когда есть какие-то травмы. Так и будет происходить, потому что на Больших Шлемах на каждом лежит много давления, особенно на первом Шлеме в сезоне. У каждого есть проблемы с чем-то. Но ты должен проявлять терпение, жить сегодняшним днем и от этого уже отталкиваться.