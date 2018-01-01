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Свитолина: В Мельбурне у меня были отличные тренировки, чувствую себя готовой к турниру
Свитолина: В Мельбурне у меня были отличные тренировки, чувствую себя готовой к турниру14-26 января в Мельбурне (Австралия) начнутся основные соревнования первого в сезоне турнира серии Большого шлема - Australian Open. Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о готовности к турниру.

 - Я провела в Мельбурне где-то полторы недели. У меня были отличные тренировки, чувствую себя подготовленной. Будет много тяжелых матчей, вот почему мне нужно оставаться позитивной, быть готовой к тому, что мне приготовил турнир.

Что я знаю про свою первую соперницу, Викторию Голубич? Я тренировалась с ней в понедельник. Я немного знаю её стиль игры. Он немного другой, потому что она использует много резаных ударов, у неё одноручный бэкхенд. Всегда существует план игры для каждого стиля, который мне и нужно будет воплотить в жизнь. Да, просто буду играть очко за очком и посмотрим, что будет.

- Учитывая то, как завершился ваш прошлый сезон, чувствуете ли себя более готовой к победе на турнире Большого Шлема, чем год назад? Или так же? 
- Нет, я не думаю о таких вещах, потому что год назад я приехала в Мельбурн после титула в Брисбене. В этом году, всего два месяца назад я взяла самый крупный титул. Это другое. Каждый год, на каждом мэйджоре все совсем иначе, совсем. О прошлом ты сильно не задумываешься, потому что она ушло. Ты просто двигаешься дальше. Это для меня приоритет.

Я всегда стараюсь сохранять позитивный настрой. Конечно, я хочу играть лучше на Больших шлемах. Я стараюсь делать что-то иначе. Стараюсь добавлять что-то в свою игру или подготовку, что мне поможет. Но на каждом турнире все складывается по-разному.

В этом году я постараюсь быть более агрессивной, более продуктивной с задней линии. В целом я стараюсь улучшить все. Каждый год это новый опыт, на котором ты учишься. В прошлом сезоне у меня были тяжелые матчи на Шлемах, которые я должна была выигрывать, но дальше я не проходила. У меня не получалось все хорошо выполнить. Поэтому все дело в том, как создавать себе шансы и использовать их. Нужно быть готовой ко всему.

- Физически, как вы себя чувствуете? В прошлом году у вас были некоторые проблемы перед турниром. Как дела в этом году?
- Хорошо, в смысле, что где-то что-то болит, но это нормально для спортсмена, когда есть какие-то травмы. Так и будет происходить, потому что на Больших Шлемах на каждом лежит много давления, особенно на первом Шлеме в сезоне. У каждого есть проблемы с чем-то. Но ты должен проявлять терпение, жить сегодняшним днем и от этого уже отталкиваться.

Свой первый матч на Открытом чемпионате Австралии-2019 против швейцарки Виктории Голубич  Cвитолина проведет во вторник.
По материалам: btu
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