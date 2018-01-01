Хобарт. София Кенин завоевала первый титул в карьере

Теннис. WTA - Hobart International. Хобарт (Австралия). Хард. Призовой фонд $250,000. 32 участницы.

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA категории Hobart International с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде состоялся финальный матч.56-я ракетка мира, 20-летняя американская теннисисткапобедила 24-летнюю словачку, занимающую 77-е место в мировом рейтинге со счетом 6:3, 6:0.За 1 час 11 минут матча София сделала два эйса и шесть брейков, при этом ни разу не ошибившись на подаче. Анна трижды подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, допустив пять двойных ошибок. Счет личных встреч теннисисток стал 2:0 в пользу американки.Титул турнира в Хобарте стал для Кенин первым в карьере и принес ей 280 рейтинговых очков и $43,000 призовых.Напомним, украинка Даяна Ястремская завершила выступление в 1/4 финала, проиграв швейцарке Белинде Бенчич (6:7, 3:6).София Кенин (США) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:3, 6:0