Сидней. Победа Квитовой над Барти: обзор финального матча (Видео)

Сегодня, 12:16 3 | Теннис / Видео

Чешская теннисистка Петра Квитова стала победительницей турнира WTA категории Premier - Sydney International, обыграв в финале австралийку Эшли Барти со счетом 1:6, 7:5, 7:6(3).



Для Квитовой этот титул стал 26-м в карьере и принес ей 470 очков в зачет рейтинга WTA и $141,875 призовых.



