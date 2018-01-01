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Сидней. Победа Квитовой над Барти: обзор финального матча (Видео)
Чешская теннисистка Петра Квитова стала победительницей турнира WTA категории Premier  - Sydney International, обыграв в финале австралийку Эшли Барти со счетом 1:6, 7:5, 7:6(3).

Для Квитовой этот титул стал 26-м в карьере и принес ей 470 очков в зачет рейтинга WTA и $141,875 призовых.

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