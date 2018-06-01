Молчанов не пробился в финал парного разряда на турнире в Канберре

В Канберре (Австралия) на турнире ATP Challenger Tour - EAST HOTEL CANBERRA CHALLENGER с призовым фондом $54,160 в парном разряде состоялся первый полуфинальный матч..Лидеры посева украинец(64-й в парном рейтинге ATP) и его напарник словак(67) проиграли третьим сеяным бразильцу Марсело Демолинеру (73) и французу Уго Нису (83).Поединок продолжался 1 час 20 минут и завершился в пользу бразильца и француза со счетом 7:5, 3:6, 10:8.Соперники взяли по одной подаче друг друга и выполнили по одной подаче навылет, при этом Молчанов и Зеленай допустили две двойные ошибки, а их соперники – три.В финале турнира Демолинер и Нис сыграют или парой Андре Горанссон / Сем Вербик (Швеция / Нидерланды) или с дуэтом Джеффри Бланкано / Ариэль Беар (Франция / Уругвай).