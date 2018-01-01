Ястремская не прошла в финал парного разряда на турнире в Хобарте

Сегодня, 13:46 0 | Теннис

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA категории Hobart International с призовым фондом $250,000 в парном разряде прошли полуфинальные матчи.



Украинка Даяна Ястремская (334-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница Анастасия Потапова (107) из России не смогли остановит бельгийку Кирстен Флипкенс (34) и шведку Йоханну Ларссон (38), получивших четвертый номер посева. Поединок продолжался 1 час 27 минут и завершился в пользу бельгийки и шведки со счетом 7:5, 6:4.



Ястремская и Потапова выиграли три гейма на приеме и проиграли пять на своей подаче. На их счету пять эйсов и три двойные ошибки, а их соперницы два раза подали навылет и дважды ошиблись на подаче.



Напомним, в одиночном разряде



В финале Флипкенс и Ларссон поспорят с первым дуэтом турнира Латиша Чан / Хао Чин-Чан из Тайваня, которые обыграли третьих сеяных румынку Монику Никулеску и китаянку Ян Чжаосюан - 6:3, 6:4.

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA категории Hobart International с призовым фондом $250,000 в парном разряде прошли полуфинальные матчи.Украинка Д(334-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница(107) из России не смогли остановит бельгийку(34) и шведку(38), получивших четвертый номер посева. Поединок продолжался 1 час 27 минут и завершился в пользу бельгийки и шведки со счетом 7:5, 6:4.Ястремская и Потапова выиграли три гейма на приеме и проиграли пять на своей подаче. На их счету пять эйсов и три двойные ошибки, а их соперницы два раза подали навылет и дважды ошиблись на подаче.Напомним, в одиночном разряде Ястремская завершила выступление в 1/4 финала В финале Флипкенс и Ларссон поспорят с первым дуэтом турнира Латиша Чан / Хао Чин-Чан из Тайваня, которые обыграли третьих сеяных румынку Монику Никулеску и китаянку Ян Чжаосюан - 6:3, 6:4.