На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ястремская не прошла в финал парного разряда на турнире в Хобарте
Ястремская не прошла в финал парного разряда на турнире в ХобартеВ Хобарте (Австралия) на турнире WTA категории Hobart International с призовым фондом $250,000 в парном разряде прошли полуфинальные матчи. 

Украинка Даяна Ястремская (334-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница Анастасия Потапова (107) из России не смогли остановит бельгийку Кирстен Флипкенс (34) и шведку Йоханну Ларссон (38), получивших четвертый номер посева. Поединок продолжался 1 час 27 минут и завершился в пользу бельгийки и шведки со счетом 7:5, 6:4.

Ястремская и Потапова выиграли три гейма на приеме и проиграли пять на своей подаче. На их счету пять эйсов и три двойные ошибки, а их соперницы два раза подали навылет и дважды ошиблись на подаче.

Напомним, в одиночном разряде Ястремская завершила выступление в 1/4 финала.

В финале Флипкенс и Ларссон поспорят с первым дуэтом турнира Латиша Чан / Хао Чин-Чан из Тайваня, которые обыграли третьих сеяных румынку Монику Никулеску и китаянку Ян Чжаосюан - 6:3, 6:4.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Ястремская вышла в полуфинал парного разряда на турнире в Хобарте
Хобарт. Даяна Ястремская стартовала с победы в парном и одиночном разрядах
Хобарт. Даяна Ястремская не прошла в полуфинал
Линц. Людмила Киченок не прошла в финал парного разряда
Хобарт. Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал
Ташкент. Ястремская выбывает в &#188; финала в парном разряде
Ташкент. Ястремская вышла во второй круг в парном разряде
Australian Open. Юниоры. Ястремская и Зарицкая вышли в финал в парном разряде
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Молчанов не пробился в финал парного разряда на турнире в Канберре
Ястремская не прошла в финал парного разряда на турнире в Хобарте
Энди Маррей объявил, что планирует завершить карьеру в этом году
Australian Open. Марта Костюк проиграла в финале квалификации
Сидней. Победа Квитовой над Кербер: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Последние новости спорта

20:38

Три украинских биатлониста побегут в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе 83 | Биатлон

20:04

Две украинских биатлонистки побегут в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе 78 | Биатлон

19:25

Логинов — о словах Фуркада: Хочу обсудить все вопросы с Мартеном лично 76 | Биатлон

19:16

Молчанов не пробился в финал парного разряда на турнире в Канберре 95 | Теннис

18:52

Фуркад: Я не буду уважать Логинова, пока он не извинится, его победа — позор 96 | Биатлон

18:36

Дмитрий Пидручный: Трасса тяжелая сегодня, и лыжи тяжело работали 76 | Биатлон

18:20

Мужская сборная Украины по биатлону сохранила 9-е место в Кубке наций 84 | Биатлон

18:01

Йоханнес Бё возглаляет общий зачет Кубка мира; Пидручный поднялся на 27-е место 97 | Биатлон

17:46

Йоханнес Бё сохранил лидерство в спринтерском зачете Кубка мира; Прима потерял четыре позиции 95 | Биатлон

17:29

Россиянин Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе; Пидручный – 25-й 101 | Биатлон

Все новости

ФОТО

«Дакар»-2019. Четвертый этап (Фото)

Беринчик vs Кристобаль (Фото боя)

Победа Уайта над Чисорой в фотографиях

Беринчик и Кристобаль взвесились: Результаты, фото

Денис Беринчик и Росеки Кристобаль провели открытую тренировку (Фото)

Сауль Альварес деклассировал Рокки Филдинга (Фото)

Победа Ломаченко над Педрасой в фотографиях

ВИДЕО

НБА. Топ-10 моментов игрового дня 10 января (Видео)

Сидней. Победа Квитовой над Кербер: обзор матча 1/4 финала (Видео)

НБА. Блокшот Энтони Дэвиса возглавил топ-10 моментов дня (Видео)

НБА. Аллей-уп Деандре Бембри на Джона Коллинса возглавил топ-10 моментов дня (Видео)

НБА. Эффектный трехочковый Хардена возглавил топ-10 моментов дня (Видео)

Брисбен. Леся Цуренко vs Каролина Плишкова: обзор финального матча (Видео)

НБА. Аллей-уп Уэйда на Джонса и данк Таунса – в топ-10 моментов дня (Видео)



Топ-новости недели

Вита Семеренко – шестая в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
Хобарт. Даяна Ястремская не прошла в полуфинал
Хобарт. Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал
Брисбен. Леся Цуренко уступила Каролине Плишковой в финале
Леся Цуренко обыграла пятую ракетку Наоми Осаку и вышла в финал турнира в Брисбене


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2019 (176)
Декабрь 2018 (559)
Ноябрь 2018 (465)
Октябрь 2018 (454)
Сентябрь 2018 (458)
Август 2018 (488)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги