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Australian Open. Марта Костюк проиграла в финале квалификации
Australian Open. Марта Костюк проиграла в финале квалификацииВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open проходят матчи финального раунда квалификации.

116-я ракетка мира, 16-летняя украинка Марта Костюк, посеянная под 9-м номером, не сумела пробиться в основную сетку турнира, проиграв 21-летней испанке Пауле Бадосе-Хиберт, занимающей в рейтинге WTA 142-е место. Поединок продолжался 1 час 28 минут и завершился в пользу испанки со счетом 7:6(6), 6:3.

Костюк сделала три брейка и упустила четыре своих подачи. Соперницы выполнили по четыре эйса и совершили по десять двойных ошибок.

Напомним, в прошлом году Костюк успешно прошла квалификацию в Мельбурне и дошла до третьего круга основы, где ее остановила Элина Свитолина.

В этом сезоне ни одной украинской теннисистке не удалось преодолеть квалификацию. Напомним, в первом раунде выбыла Катарина Завацкая, во втором – Ангелина Калинина.
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