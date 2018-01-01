Сидней. Квитова обыграла Кербер и в полуфинале встретится с Саснович

Теннис. WTA - Premier - Sydney International.Сидней (Австралия). Открытые корты, хард. Призовой фонд $ 823,000.30 участниц. 7-12 января

В Сиднее (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Sydney International с призовым фондом $ 823,000 в одиночном разряде прошли четвертьфинальные матчи.Восьмая ракетка мира, 28-летняя чешка, посеянная под пятым номером, нанесла поражение действующей чемпионке турнира, 30-летней немке, посеянной под вторым номером, со счетом 6:4, 6:1.Поединок длился 1 час 23 минуты. Квитова выиграла четыре гейма на подаче Кербер и проиграла один на своей. На счету Петры четыре эйса и одна двойная ошибка, а Анжелика ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Благодаря этой победе чешка вышла вперед в личном противостоянии с немкой – 7:6.За выход в финал турнира Квитова поспорит с белоруской(Q), которая выбила из борьбы швейцарку(SR) – 6:3, 6:3.Ранее Квитова и Саснович встречались один раз и тогда сильнее была белорусская теннисистка.Второй полуфинальной парой стали голландка(7), обыгравшая(Q) из Казахстана – 6:2, 6:2 и австралийка, выигравшая у бельгийки(10) – 6:3, 6:3.В личном противостоянии Барти и Бертенс лидирует австралийка – 2:0.Пера Квитова (Чехия, 5) – Анжелика Кербер (Германия, 2) – 6:4, 6:1Александра Саснович (Беларусь, Q) – Тимеа Бачински (Швейцария, SR) – 6:3, 6:3Эшли Барти (Австралия) – Элисе Мертенс (Бельгия, 10) – 6:3, 6:3Кики Бертенс (Нидерланды, 7) – Юлия Путинцева (Казахстан, Q) – 6:2, 6:2