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Бенчич: В матче с Ястремской остается только бегать и надеяться на лучшее
Бенчич: В матче с Ястремской остается только бегать и надеяться на лучшееШвейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской в четвертьфинале турнира в Хобарте (Австралия) со счётом 7:6 (7:2), 6:3.

«Наши матчи всегда проходят в упорной борьбе, — приводит слова Бенчич официальный сайт тура - Я была готова к отчаянному сопротивлению. Противостоять Даяне нелегко, потому что она выполняет очень мощные удары. Она часто пробивает навылет, но также и допускает много невынужденных ошибок. Остается бегать и надеяться на лучшее».

За выход в финал соревнований в Хобарте с призовым фондом $ 250 тыс. Бенчич поспорит с представительницей Словакии Анной Шмидловой.
По материалам: Чемпионат.com
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