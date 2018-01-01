Бенчич: В матче с Ястремской остается только бегать и надеяться на лучшее

Сегодня, 18:29 0 | Теннис

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской в четвертьфинале турнира в Хобарте (Австралия) со счётом



«Наши матчи всегда проходят в упорной борьбе, — приводит слова Бенчич официальный сайт тура - Я была готова к отчаянному сопротивлению. Противостоять Даяне нелегко, потому что она выполняет очень мощные удары. Она часто пробивает навылет, но также и допускает много невынужденных ошибок. Остается бегать и надеяться на лучшее».



За выход в финал соревнований в Хобарте с призовым фондом $ 250 тыс. Бенчич поспорит с представительницей Словакии Анной Шмидловой.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала победу над украинкой Даяной Ястремской в четвертьфинале турнира в Хобарте (Австралия) со счётом 7:6 (7:2), 6:3 «Наши матчи всегда проходят в упорной борьбе, — приводит слова Бенчич официальный сайт тура - Я была готова к отчаянному сопротивлению. Противостоять Даяне нелегко, потому что она выполняет очень мощные удары. Она часто пробивает навылет, но также и допускает много невынужденных ошибок. Остается бегать и надеяться на лучшее».За выход в финал соревнований в Хобарте с призовым фондом $ 250 тыс. Бенчич поспорит с представительницей Словакии Анной Шмидловой.