Хобарт. Даяна Ястремская не прошла в полуфинал

Теннис. WTA - Hobart International. Хобарт (Австралия). Хард. Призовой фонд $250,000. 32 участницы.

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA категории Hobart International с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.59-я ракетка мира, 18-летняя украинкауступила 55-й ракетке мира, 21-летней швейцарке. Поединок продолжался час 20 минут и завершился в пользу швейцарки со счетом 7:6(2), 6:3.На счету Ястремской три брейка, четыре эйса и три двойные ошибки. Бенчич сделала четыре брейка, шесть раз подала навылет и совершила пять двойных ошибок.Теперь в их личном противостоянии швейцарка лидирует со счетом 3:1.Соперницей Бенчич в полуфинале станет сильнейшая в матче Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия).Ястремская завершила выступление в одиночном разряде, заработав 60 рейтинговых очков и $6,175 призовых.Даяна продолжает выступление в парном разряде, где вместе с россиянкой Анастасией Потаповой за выход в финал поспорят с бельгийкой Кирстен Флипкенс и шведкой Йоханной Ларссон, получившими четвертый номер посева.Белинда Бенчич (Швейария) – Даяна Ястремская (Украина) – 7:6(2), 6:3