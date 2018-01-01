Сидней. Надежда Киченок не пробилась в полуфинал в парном разряде

В Сиднее (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Sydney International с призовым фондом $ 823,000 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Посеянные под четвертым номером украинка(37-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница словачка(5) уступили японкам(21) и(52). Поединок длился 1 час 13 минут и завершился в пользу японок со счетом 1:6, 6:3, 10:8.Киченок и Стрыкова выиграли четыре гейма на приеме и проиграли три на своей подаче. Эйсов в матче не было, при этом Надежда и Барбора допустили три двойные ошибки, а Ниномия и Като – одиннадцать.В полуфинале соперницами японок станут либо лидеры посева Габриэла Дабровски (Канада) / Сю Ифань (Китай), либо Катерина Синякова (Чехия) / Александра Крунич (Сербия)