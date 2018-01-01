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Ястремская вышла в полуфинал парного разряда на турнире в Хобарте
Ястремская вышла в полуфинал парного разряда на турнире в ХобартеВ Хобарте (Австралия) на турнире WTA категории Hobart International с призовым фондом $250,000 в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.
 
Украинка Даяна Ястремская (334-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница Анастасия Потапова (107) из России вышли в полуфинал, одержав победу в двух сетах над представительницами Румынии Ириной Бегу (26) и Михаэлой Бузарнеску (25), посеянными под вторым номером, со счетом 6:4, 7:6(3).

Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. За это время Ястремская и Потапова реализовали 5 из 7 брейк-пойнтов и дважды подали навылет, допустив две двойные ошибки. На счету их соперниц 4 брейка, ни одного эйса и 3 двойные ошибки.

За выход в финал соревнований Даяна и Анастасия поспорят с бельгийкой Кирстен Флипкенс (34) и шведкой Йоханной Ларссон (38), получивших четвертый номер посева.

Напомним, сегодня ранее в одиночном разряде Ястремская вышла в 1/4 финала
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