Молчанов в паре с Зеленаем вышли в полуфинал на турнире в Канберре

В Канберре (Австралия) на турнире ATP Challenger Tour - EAST HOTEL CANBERRA CHALLENGER с призовым фондом $54,160 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Лидеры посева украинец(64-й в парном рейтинге ATP) и его напарник словак(67) одержали победу над австралийско-китайским дуэтом(402) /(153) со счетом 7:6(3), 6:3.Матч продолжался 1 час 20 минут. Молчанов и Зеленай выиграли три гейма на приеме и проиграли два на своей подаче. Обе пары выполнили по два эйса, при этом Денис и Игор совершили четыре двойные ошибки, а их соперники – пять.За выход в финал соревнований Молчанов и Зеленай сразятся или с третьим дуэтом турнира Марсело Демолинер (Бразилия) / Уго Нис (Франция) или с парой Джон Пол Фруттеро (США) / Марк-Андреа Хеслер (Швейцария).