Лидеры сборной Украины в феврале примут участие в Кубке федерации

Вчера, 16:08 107 | Теннис

официально объявила состав женской сборной, которая будет принимать участие в матчах первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Противостояния пройдут в период с 6 по 9 февраля в польском городе Зелёна-Гура.



В состав украинской команды на этот раз включены: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок. Капитан - Михаил Филима, менеджер - Ольга Савчук.



По результатам жеребьевки сборная Украины, которой в 2018 году не удалось сохранить прописку во Второй Мировой группе, отправится в Польшу, где выступят команды группы А (Украина, Польша, Россия, Эстония, Болгария, Дания, Швеция).



По итогам прошлого года украинки заняли 20-е место в итоговом рейтинге теннисных наций. Федерация тенниса Украины официально объявила состав женской сборной, которая будет принимать участие в матчах первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Противостояния пройдут в период с 6 по 9 февраля в польском городе Зелёна-Гура.В состав украинской команды на этот раз включены: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок. Капитан - Михаил Филима, менеджер - Ольга Савчук.По результатам жеребьевки сборная Украины, которой в 2018 году не удалось сохранить прописку во Второй Мировой группе, отправится в Польшу, где выступят команды группы А (Украина, Польша, Россия, Эстония, Болгария, Дания, Швеция).По итогам прошлого года украинки заняли 20-е место в итоговом рейтинге теннисных наций.