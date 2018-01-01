Сидней. Кербер, Стивенс и Квитова стартовали с победы, Цибулкова и Остапенко выбыли (+Видео)

Вчера, 15:03 110 | Теннис

В Сиднее (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Sydney International с призовым фондом $ 823,000 в одиночном разряде проходят матчи первого и второго круга.



Испанка Гарбинье Мугуруса снялась с турнира в Сиднее перед вторым кругом против голландки Кики Бертенс (7). Причиной называется болезнь желудочно-кишечного тракта.

Бертенс автоматически проходит в четвертьфинал, где сыграет с победительницей матча между Слоан Стивенс (США, 4) и Юлией Путинцевой (Казахстан, Q).



Теннис. WTA - Premier - Sydney International.Сидней (Австралия). Открытые корты, хард. Призовой фонд $ 823,000.30 участниц. 7-12 января

Первый круг

Слоан Стивенс (США, 4) – Екатерина Александрова (Россия, Q) – 0:6, 7:6(3), 7:6(3)

Петра Квитова (Чехия, 5) – Арина Сободенко (Беларусь) – 6:1, 7:5

Саманта Стосур (Австралия) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 3:6, 6:3, 6:4

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:3, 6:4

Присцилла Хон (Австралия, Q) – Татьяна Мария (Германия, LL) – 6:3, 7:6(4)

Эщли Барти (Австралия) – Елена Остапенко (Латвия) – 6:3, 6:3

Се Сувей (Тайвань, LD) – Даниэль Коллинз (США, LD) – 7:6(4), 6:3

Александра Саснович (Беларусь, Q) – Дарья Касаткина (Россия, 8) – 6:1, 6:4



Второй круг

Анжелика Кербер (Германия, 2) – Камила Джорджи (Италия) – 7:6(3), 6:2

Кики Бертенс (Нидерланды, 7) - Гарбинье Мугуруса (Испания) – Rt















В Сиднее (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Sydney International с призовым фондом $ 823,000 в одиночном разряде проходят матчи первого и второго круга.Испанка Гарбинье Мугуруса снялась с турнира в Сиднее перед вторым кругом против голландки Кики Бертенс (7). Причиной называется болезнь желудочно-кишечного тракта.Бертенс автоматически проходит в четвертьфинал, где сыграет с победительницей матча между Слоан Стивенс (США, 4) и Юлией Путинцевой (Казахстан, Q).Слоан Стивенс (США, 4) – Екатерина Александрова (Россия, Q) – 0:6, 7:6(3), 7:6(3)Петра Квитова (Чехия, 5) – Арина Сободенко (Беларусь) – 6:1, 7:5Саманта Стосур (Австралия) – Доминика Цибулкова (Словакия) – 3:6, 6:3, 6:4Гарбинье Мугуруса (Испания) – Карла Суарес-Наварро (Испания) – 6:3, 6:4Присцилла Хон (Австралия, Q) – Татьяна Мария (Германия, LL) – 6:3, 7:6(4)Эщли Барти (Австралия) – Елена Остапенко (Латвия) – 6:3, 6:3Се Сувей (Тайвань, LD) – Даниэль Коллинз (США, LD) – 7:6(4), 6:3Александра Саснович (Беларусь, Q) – Дарья Касаткина (Россия, 8) – 6:1, 6:4Анжелика Кербер (Германия, 2) – Камила Джорджи (Италия) – 7:6(3), 6:2Кики Бертенс (Нидерланды, 7) - Гарбинье Мугуруса (Испания) – Rt