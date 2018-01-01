Катерина Бондаренко ждет второго ребенка

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко готовится стать мамой во второй раз. В мае 2013 года у Катерины с мужем Денисом родилась дочка Карина. Сейчас Бондаренко находится на 8-м месяце беременности.Последним официальным турниром, на котором выступала украинка стал Открытый чемпионат США, который проходил в августе.Наивысшей позицией в рейтинге WTA для теннисистки стала 29-я строчка, которую она занимала в октябре 2009 года. В данный момент Бондаренко — 140-я ракетка мира.На счету 32-летней теннисистки одиночные титулы в Бирмингеме (2008) и Ташкенте (2017). В 2008 году Катерина вместе с сестрой Алёной выиграла Открытый чемпионат Австралии в парном разряде.