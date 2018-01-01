Сидней. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде

В Сиднее (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Sydney International с призовым фондом $ 823,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Посеянные под четвертым номером украинкаи ее напарница словачкаодержали победу над американкойиз Латвии со счетом 2:6, 6:2, 10:6.Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время пары сделали по три брейка и допустили по одной двойной ошибке. Киченок и Стрыкова навылет не подавали, а из соперницы выполнили один эйс.В четвертьфинале соперницами Киченок и Стрыковой будут японки Макото Ниномия и Мию Като.