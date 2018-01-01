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Сидней. Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде
Сидней. Надежда Киченок стартовала в победы в парном разрядеВ Сиднее (Австралия) на турнире WTA категории Premier  - Sydney International с призовым фондом $ 823,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Посеянные под четвертым номером украинка Надежда Киченок и ее напарница словачка Барбора Стрыкова одержали победу над американкой Слоан Стивенс и Еленой Остапенко из Латвии со счетом 2:6, 6:2, 10:6.

Матч продолжался 1 час 10 минут. За это время пары сделали по три брейка и допустили по одной двойной ошибке. Киченок и Стрыкова навылет не подавали, а из соперницы выполнили один эйс.

В четвертьфинале соперницами Киченок и Стрыковой будут японки Макото Ниномия и Мию Като.
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