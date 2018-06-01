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Молчанов в паре с Зеленаем стартовали с победы на турнире в Канберре
Молчанов в паре с Зеленаем стартовали с победы на турнире в КанберреВ Канберре (Австралия) на турнире ATP Challenger Tour - EAST HOTEL CANBERRA CHALLENGER с призовым фондом $54,160 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Лидеры посева украинец Денис Молчанов (64-й в парном рейтинге ATP) и его напарник словак Игор Зеленай (67) одержали победу над австралийцем Брэдли Мозли (174) и британцем Брайдоном Клейном (308) со счетом 3:6, 6:3, 10:7.

За 1 час 13 минут, проведенные на корте, соперники взяли по одной подаче друг друга и допустили по две двойных ошибки. Молчанов и Зеленай три раза подали навылет, а их соперники – четыре.

В четвертьфинале украинец и словак сыграют с австралийско-китайским дуэтом Эндрю Харрис (402) / Ли Чже (153).
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