Молчанов в паре с Зеленаем стартовали с победы на турнире в Канберре

Сегодня, 12:58 0 | Теннис

В Канберре (Австралия) на турнире ATP Challenger Tour - EAST HOTEL CANBERRA CHALLENGER с призовым фондом $54,160 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Лидеры посева украинец Денис Молчанов (64-й в парном рейтинге ATP) и его напарник словак Игор Зеленай (67) одержали победу над австралийцем Брэдли Мозли (174) и британцем Брайдоном Клейном (308) со счетом 3:6, 6:3, 10:7.



За 1 час 13 минут, проведенные на корте, соперники взяли по одной подаче друг друга и допустили по две двойных ошибки. Молчанов и Зеленай три раза подали навылет, а их соперники – четыре.



В четвертьфинале украинец и словак сыграют с австралийско-китайским дуэтом Эндрю Харрис (402) / Ли Чже (153).

В Канберре (Австралия) на турнире ATP Challenger Tour - EAST HOTEL CANBERRA CHALLENGER с призовым фондом $54,160 в парном разряде проходят матчи первого круга.Лидеры посева украинец(64-й в парном рейтинге ATP) и его напарник словак(67) одержали победу над австралийцем(174) и британцем(308) со счетом 3:6, 6:3, 10:7.За 1 час 13 минут, проведенные на корте, соперники взяли по одной подаче друг друга и допустили по две двойных ошибки. Молчанов и Зеленай три раза подали навылет, а их соперники – четыре.В четвертьфинале украинец и словак сыграют с австралийско-китайским дуэтом Эндрю Харрис (402) / Ли Чже (153).