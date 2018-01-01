Хобарт. Даяна Ястремская стартовала с победы в парном и одиночном разрядах

В Хобарте (Австралия) на турнире WTA категории Hobart International с призовым фондом $250,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинкаи ее напарницаиз России одержали уверенную победу над обладательницами wild card австралийкамисо счетом 6:3, 6:2.За 1 час 1 минуту игрового времени Ястремская и Потапова выигралаи четыре гейма на приеме и проиграли один на своей подаче. Обе пары допустили по одной двойной ошибке, при этом Даяна и Анастасия выполнили один эйс, а из соперницы навылет не подали ни разу.В одиночном разряде Ястремская также стартовала с победы над немкой Лаурой Сигемунд (Q) – 3:3, 6:1. Следующей соперницей украинки будет белоруска Вера Лапко, занимающая в рейтинге WTA 63-е место. В их личном противостоянии лидирует Даяна – 3:1.