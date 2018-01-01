Марта Костюк вышла во второй раунд квалификации на Australian Open

Сегодня, 12:16 0 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open проходит квалификация.



Украинка Марта Костюк, посеянная под 9-м номером, стартовала с победы над Яной Чепеловой из Словакии со счетом 6:3, 7:5.



Теннисистки играли 1 час 1 минуту. Костюк сделала восемь брейков – по четыре в каждом сете и упустила пять своих подач. Навылет соперницы не подавали и совершили по четыре двойные ошибки.



Во втором раунде квалификации Костюк встретится с француженка Амандин Эсс, занимающей в рейтинге WTA241-ю строчку.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open проходит квалификация.Украинка, посеянная под 9-м номером, стартовала с победы надиз Словакии со счетом 6:3, 7:5.Теннисистки играли 1 час 1 минуту. Костюк сделала восемь брейков – по четыре в каждом сете и упустила пять своих подач. Навылет соперницы не подавали и совершили по четыре двойные ошибки.Во втором раунде квалификации Костюк встретится с француженка Амандин Эсс, занимающей в рейтинге WTA241-ю строчку.