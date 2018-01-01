Стаховский стартовал с победы в квалификации Australian Open

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open проходит квалификация.Украинецвышел во второй раунд квалификации, одержав победу над французомсо счетом 6:3, 4:6, 6:3.Теннисисты играли 1 час 47 минут. Стаховский сделал пять брейков и упустил три своих подачи. Соперники допустили по три двойные ошибки. при этом Сергей выполнил четыре эйса, а Кенни – шесть.Во втором раундк квалификации соперником Стаховского будет итальянец Лука Ванни, занимающий в мировом рейтинге 164-е место.