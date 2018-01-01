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Стаховский стартовал с победы в квалификации Australian Open
Стаховский стартовал с победы в квалификации Australian OpenВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open проходит квалификация.

Украинец Сергей Стаховский вышел во второй раунд квалификации, одержав победу над французом Кенни де Шеппером со счетом 6:3, 4:6, 6:3.

Теннисисты играли 1 час 47 минут. Стаховский сделал пять брейков и упустил три своих подачи. Соперники допустили по три двойные ошибки. при этом Сергей выполнил четыре эйса, а Кенни – шесть. 

Во втором раундк квалификации соперником Стаховского будет итальянец  Лука Ванни, занимающий в мировом рейтинге 164-е место.
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