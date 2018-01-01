Леся Цуренко: На год ставлю себе цель - попасть в топ-10 рейтинга

Сегодня, 15:42 0 | Теннис

Украинская теннисистка в интервью нашему порталу



- Леся, первый вопрос - как нога? Есть какие-то последствия вчерашнего повреждения?

- Есть небольшое повреждение, но оно маленькое и, однозначно, скоро все будет хорошо.



- Вчера после матча с Плишковой, ты сказала, что не знаешь, что произошло при счете 5-4. Через сутки после матча сделала для себя более глубокий анализ поединка?

- Еще все-таки до конца не пришла в себя и пока что мы даже не пытаемся обсуждать этот матч. Состояние пока не совсем хорошее, пока я все еще очень расстроена. Но в то же время не могу сказать, что что-то со мной случилось, мол, я задумалась о победе. Нет, моё состояние было ровное на протяжении всего матча. Точно могу сказать, что Каролина очень сильно подняла свой уровень, и я просто перестала за ней успевать.



- Турнир в Брисбене получился для тебя очень ярким. До финала ты не проиграла ни одного сета. Уверенно победила пятую ракетку мира. В финале была в двух мячах от победы. Появилась та самая уверенность, которой, как ты говорила, тебе иногда не хватало?

- Однозначно, это хорошее начало сезона: четыре отличных победы. Начиная с первого круга, уже результат был приятным, ведь я той же Бузарнеску до этого два раза проигрывала. Полуфинал был на высоком уровне, хороший матч. Да и в финале не могу сказать, что я играла плохо. Почти удержала этот уровень, к сожалению, не удалось дожать. Но я уже пытаюсь переходить на позитивное мышление после этого матча и, думаю, этот результат на турнире будет полезен для моей уверенности в себе.



- Межсезонье прошло в Риме. Довольна проведённой подготовкой?

- Да, довольна. Действительно, были разные тренировки, далеко не все удается ставить в соцсети. Конечно, я хотела бы проводить межсезонье в Киеве, но на этот раз необходимо было поехать в Рим. Мы жили на окраине города и это напоминало санаторные условия со свежим воздухом, отличным питанием и очень неплохой атмосферой.



- Адриано Альбанези не сразу появился в Брисбене, но сейчас он с тобой. В этом сезоне вы планируете, что он больше будет на турнирах, так как ты говорила, что он не очень часто может выезжать далеко.

- В этом году он будет приблизительно такое же количество недель со мной, как и в прошлом году, будет на основных турнирах.



- Леся, сегодня ты впервые поднялась в топ-25 и стала лишь четвёртой украинкой, кто смог это сделать. Какие главные цели на сезон ставишь для себя?

- Первая небольшая цель – это добраться до топ-20, а на год ставлю довольно хорошую цель – это топ-10. Для этого нужно будет серьезно поработать и показать стабильно высокие результаты.



- В Брисбене у вас была большая украинская компания. Оля Савчук и Надя Киченок до полуфинала были на трибунах. Помогает такая поддержка? И как оценишь дебют Ольги Савчук в роли тренера? Уже получала от неё советы?

- Украинок вообще было много на турнире, плюс поддержка Оли Савчук, которая при необходимости присутствовала на моих разминках. И действительно, это очень приятно, я очень благодарна ей за поддержку. За то, что с Надей Киченок оставалась на мой матч. Олины советы мне очень помогли. Я вообще так смотрю, что Оле нравится сам процесс, и она очень понимает, что нужно игроку и делает много правильных вещей. Может и не совсем масштабных, но вовремя водичку подаст или вовремя даст совет. Она очень понимает процесс.



- В Брисбене у тебя было несколько активностей от WTA. Полоса препятствий, встреча с детьми. Это отвлекает от турнира или, наоборот, как-то заряжает положительной энергией?

- Однозначно, это все делается не в ущерб матчам и тренировкам. Обычно это занимает немного времени. Хотя встреча с детьми была довольно долгой, но это приятно, весело и заряжает энергией. Поэтому я всегда готова, это всегда интересно, пообщаться и ответить на вопросы. Даже вот в Сиднее я была недолго, но поучаствовала в активности, пообщалась со зрителями.



- Вчера стало известно, что ты пропустишь Сидней. Ты отправляешься уже в Мельбурн? Наметила какие-то особенности в подготовке к Шлему в этом сезоне?

- Я уже в Мельбурне. А по поводу выступления в Сиднее, то я все-таки решила поберечь ногу, чтобы быть в оптимальной форме для Аustralian Open. В планах на сегодня - отдых, и дальше уже начинать делать упражнения для стопы и потихоньку возвращаться на корт. В ближайшее время, надеюсь, смогу вернуться. Матчей в Брисбене я сыграла достаточно много, чтобы почувствовать себя в игровых моментах. Так что, будут обычные тренировки, плюс много игры на счет с разными теннисистами. Украинская теннисистка в интервью нашему порталу «Большой теннис Украины» поделилась впечатлениями о выступлении в Брисбене, дебютном финале на «Премьерах» и новом личном рекорде в рейтинге.- Есть небольшое повреждение, но оно маленькое и, однозначно, скоро все будет хорошо.- Еще все-таки до конца не пришла в себя и пока что мы даже не пытаемся обсуждать этот матч. Состояние пока не совсем хорошее, пока я все еще очень расстроена. Но в то же время не могу сказать, что что-то со мной случилось, мол, я задумалась о победе. Нет, моё состояние было ровное на протяжении всего матча. Точно могу сказать, что Каролина очень сильно подняла свой уровень, и я просто перестала за ней успевать.- Однозначно, это хорошее начало сезона: четыре отличных победы. Начиная с первого круга, уже результат был приятным, ведь я той же Бузарнеску до этого два раза проигрывала. Полуфинал был на высоком уровне, хороший матч. Да и в финале не могу сказать, что я играла плохо. Почти удержала этот уровень, к сожалению, не удалось дожать. Но я уже пытаюсь переходить на позитивное мышление после этого матча и, думаю, этот результат на турнире будет полезен для моей уверенности в себе.- Да, довольна. Действительно, были разные тренировки, далеко не все удается ставить в соцсети. Конечно, я хотела бы проводить межсезонье в Киеве, но на этот раз необходимо было поехать в Рим. Мы жили на окраине города и это напоминало санаторные условия со свежим воздухом, отличным питанием и очень неплохой атмосферой.- В этом году он будет приблизительно такое же количество недель со мной, как и в прошлом году, будет на основных турнирах.- Первая небольшая цель – это добраться до топ-20, а на год ставлю довольно хорошую цель – это топ-10. Для этого нужно будет серьезно поработать и показать стабильно высокие результаты.- Украинок вообще было много на турнире, плюс поддержка Оли Савчук, которая при необходимости присутствовала на моих разминках. И действительно, это очень приятно, я очень благодарна ей за поддержку. За то, что с Надей Киченок оставалась на мой матч. Олины советы мне очень помогли. Я вообще так смотрю, что Оле нравится сам процесс, и она очень понимает, что нужно игроку и делает много правильных вещей. Может и не совсем масштабных, но вовремя водичку подаст или вовремя даст совет. Она очень понимает процесс.- Однозначно, это все делается не в ущерб матчам и тренировкам. Обычно это занимает немного времени. Хотя встреча с детьми была довольно долгой, но это приятно, весело и заряжает энергией. Поэтому я всегда готова, это всегда интересно, пообщаться и ответить на вопросы. Даже вот в Сиднее я была недолго, но поучаствовала в активности, пообщалась со зрителями.- Я уже в Мельбурне. А по поводу выступления в Сиднее, то я все-таки решила поберечь ногу, чтобы быть в оптимальной форме для Аustralian Open. В планах на сегодня - отдых, и дальше уже начинать делать упражнения для стопы и потихоньку возвращаться на корт. В ближайшее время, надеюсь, смогу вернуться. Матчей в Брисбене я сыграла достаточно много, чтобы почувствовать себя в игровых моментах. Так что, будут обычные тренировки, плюс много игры на счет с разными теннисистами.