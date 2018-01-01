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Сергей Стаховский вновь вошел в Совет игроков ATP
Сергей Стаховский вновь вошел в Совет игроков ATPУкраинский теннисист Сергей Стаховский вновь стал членом Совета игроков ATP. Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Это стало возможным после того, как итальянец Стефано Травалья отказался от своего места в Совете, а остальные участники выбрали Стаховского в качестве замены.

Сергей входил в Совет игроков ATP с 2012 по 2018 год.
По материалам: GoTennis.ru
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