Сергей Стаховский вновь вошел в Совет игроков ATP

Сегодня, 14:41 0 | Теннис

Украинский теннисист Сергей Стаховский вновь стал членом Совета игроков ATP. Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг в своём микроблоге на сервисе Twitter.



Это стало возможным после того, как итальянец Стефано Травалья отказался от своего места в Совете, а остальные участники выбрали Стаховского в качестве замены.



Сергей входил в Совет игроков ATP с 2012 по 2018 год.

Украинский теннисист Сергей Стаховский вновь стал членом Совета игроков ATP. Об этом сообщает журналист Бен Ротенберг в своём микроблоге на сервисе Twitter.Это стало возможным после того, как итальянец Стефано Травалья отказался от своего места в Совете, а остальные участники выбрали Стаховского в качестве замены.Сергей входил в Совет игроков ATP с 2012 по 2018 год.