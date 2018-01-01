Брисбен. Леся Цуренко vs Каролина Плишкова: обзор финального матча (Видео)

Сегодня, 14:23 0 | Теннис / Видео



Украинская теннисистка Леся Цуренко уступила чешке Каролине Плишковой в финале турнира WTA категории Premier - Brisbane International с призовым фондом $1,000,000. Встреча завершилась победой чешки со счетом 4:6, 7:5, 6:2 . Для украинки это был первый в карьере финал на турнире категории Premier.