Леся Цуренко: Не знаю, почему я проиграла

Сегодня, 11:12 0 | Теннис

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала поражение от чешкм Каролины Плишковой в финале турнира категории Premier - Brisbane International. Напомним, встреча завершилась в пользу чешки со счетом



«Я не знаю, что изменилось при счете 5/4. Может быть, она настолько прибавила, что я оказалась не готова, - цитирует Цуренко пресс-служба Тура. - Для меня это будет важным уроком: я стараюсь мыслить позитивно. Конечно, я разочарована, но в целом я довольна своей игрой.

Это был мой первый финал уровня Premier, и я надеюсь, что следующий получится более успешным. Я почти смогла победить».

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала поражение от чешкм Каролины Плишковой в финале турнира категории Premier - Brisbane International. Напомним, встреча завершилась в пользу чешки со счетом 4:6, 7:5, 6:2 «Я не знаю, что изменилось при счете 5/4. Может быть, она настолько прибавила, что я оказалась не готова, - цитирует Цуренко пресс-служба Тура. - Для меня это будет важным уроком: я стараюсь мыслить позитивно. Конечно, я разочарована, но в целом я довольна своей игрой.Это был мой первый финал уровня Premier, и я надеюсь, что следующий получится более успешным. Я почти смогла победить».