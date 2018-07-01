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Рейтинг ATP. Джокович сохранил лидерство, Стаховский поднялся на одну позицию
Рейтинг ATP. Джокович сохранил лидерство, Стаховский поднялся на одну позициюАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) 7 января опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский поднялся на один пункт и теперь занимает 133-е место.

Александр Долгополов, не выходивший на корт с мая 2018 года,  занимает 295-ю строчку рейтинга.

Илья Марченко в четвертой сотне занимает 394-ю позицию. 

В топ-10 мирового рейтинга без изменений. Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович, с преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем в 1655 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира американец Джон Иснер.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 07.01 2019 г.:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9135 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) —  7480
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6420
4 (4). Александр Зверев (Германия) – 6385
5 (5). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5300
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4810
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4160
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4095
9 (9). Кеи Нишикори (Япония) - 3750
10 (10). Джон Иснер (США) – 3155

133 (134). Сергей Стаховский (Украина) – 430
295 (260). Александр Долгополов (Украина) – 120
394 (393). Илья Марченко (Украина) - 36

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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