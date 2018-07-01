Рейтинг ATP. Джокович сохранил лидерство, Стаховский поднялся на одну позицию

Сегодня, 10:21 0 | Теннис

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) 7 января опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотне Сергей Стаховский поднялся на один пункт и теперь занимает 133-е место.



Александр Долгополов, не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 295-ю строчку рейтинга.



Илья Марченко в четвертой сотне занимает 394-ю позицию.



В топ-10 мирового рейтинга без изменений. Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович, с преимуществом над испанцем Рафаэлем Надалем в 1655 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира американец Джон Иснер.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 07.01 2019 г.:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9135 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480

3 (3).

4 (4). Александр Зверев (Германия) – 6385

5 (5). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5300

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 4810

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 4160

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 4095

9 (9). Кеи Нишикори (Япония) - 3750

10 (10). Джон Иснер (США) – 3155

…

133 (134). Сергей Стаховский (Украина) – 430

295 (260). Александр Долгополов (Украина) – 120

394 (393). Илья Марченко (Украина) - 36



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) 7 января опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В первой сотне мирового рейтинга украинцев нет. Во второй сотнеподнялся на один пункт и теперь занимает 133-е место., не выходивший на корт с мая 2018 года, занимает 295-ю строчку рейтинга.в четвертой сотне занимает 394-ю позицию.В топ-10 мирового рейтинга без изменений. Возглавляет рейтинг серб, с преимуществом над испанцемв 1655 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира американец1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9135 очков2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 74803 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 64204 (4). Александр Зверев (Германия) – 63855 (5). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 53006 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) – 48107 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 41608 (8). Доминик Тим (Австрия) – 40959 (9). Кеи Нишикори (Япония) - 375010 (10). Джон Иснер (США) – 3155133 (134). Сергей Стаховский (Украина) – 430295 (260). Александр Долгополов (Украина) – 120394 (393). Илья Марченко (Украина) - 36