Леся Цуренко: Думала о каждом розыгрыше, как о самом важном

Вчера, 15:11 122 | Теннис

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал турнира категории WTA Premier в Брисбене (Австралия), одержав победу над пятой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, посеянной под вторым номером, со счетом



Бристен. Победа Цуренко над Осакой: обзор матча 1/2 финала (Видео)



Леся Цуренко: «В первую очередь я действительно получала удовольствие от игры. Просто чувствовала себя хорошо на площадке, думала о каждом розыгрыше, как о самом важном. Я не сказала бы, что это был мой самый лучший теннис, но я сыграла на довольно высоком уровне.



Думаю, во время межсезонья и в прошлом году моей целью было изменить свой стиль игры и стать более агрессивной на корте, атаковать на каждом мяче и идти к сетке, когда у меня есть шанс. Я много тренирую такую комбинацию, атака и выход вперед, и в правильные моменты это сработало. Первое, что я сказала своему тренеру после окончания матча, мол, я три раза ходила к сетке в последнем гейме и это здорово. Я чувствую, что добиваюсь того, чего хочу.



Конечно, это особенное достижение. Моя карьера не складывалась очень гладко, а сейчас я чувствую, как это здорово, что я могу так настраиваться, ставить перед собой такие цели. Я в предвкушении от тех результатов, которые я могу достичь в будущем.

На «Премьерах» соперницы по финалам с более высоким рейтингом, чем на «International», но я надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы. Не знаю, просто сейчас я в таком предвкушении от матча, я не боюсь играть в финалах, я просто выхожу на корт и наслаждаюсь моментом».



За титул турнира в Брисбене Цуренко сразится с восьмой ракеткой мира чешкой Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал турнира категории WTA Premier в Брисбене (Австралия), одержав победу над пятой ракеткой мира японкой Наоми Осакой, посеянной под вторым номером, со счетом 6:2, 6:4 «В первую очередь я действительно получала удовольствие от игры. Просто чувствовала себя хорошо на площадке, думала о каждом розыгрыше, как о самом важном. Я не сказала бы, что это был мой самый лучший теннис, но я сыграла на довольно высоком уровне.Думаю, во время межсезонья и в прошлом году моей целью было изменить свой стиль игры и стать более агрессивной на корте, атаковать на каждом мяче и идти к сетке, когда у меня есть шанс. Я много тренирую такую комбинацию, атака и выход вперед, и в правильные моменты это сработало. Первое, что я сказала своему тренеру после окончания матча, мол, я три раза ходила к сетке в последнем гейме и это здорово. Я чувствую, что добиваюсь того, чего хочу.Конечно, это особенное достижение. Моя карьера не складывалась очень гладко, а сейчас я чувствую, как это здорово, что я могу так настраиваться, ставить перед собой такие цели. Я в предвкушении от тех результатов, которые я могу достичь в будущем.На «Премьерах» соперницы по финалам с более высоким рейтингом, чем на «International», но я надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы. Не знаю, просто сейчас я в таком предвкушении от матча, я не боюсь играть в финалах, я просто выхожу на корт и наслаждаюсь моментом».За титул турнира в Брисбене Цуренко сразится с восьмой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой

По материалам: btu