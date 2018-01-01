Бристен. Победа Цуренко над Осакой: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Вчера, 13:50 127 | Теннис / Видео



За титул турнира в Брисбене Цуренко сразится с восьмой ракеткой мира чешкой





Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал турнира категории WTA Premier в Брисбене (Австралия), одержав победу над пятой ракеткой мира японкойе Наоми Осакой, посеянной под вторым номером, со счетом 6:2, 6:4 За титул турнира в Брисбене Цуренко сразится с восьмой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой