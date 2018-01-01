Каролина Плишкова стала соперницей Леси Цуренко по финалу турнира в Брисбене

Вчера, 13:21 158 | Теннис

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Brisbane International с призовым фондом $1,000,000 состоялся второй полуфинальный матч.



Восьмая ракетка мира, 26-летняя чешка Каролина Плишкова (5) одержала победу над 22-летней хорваткой Доной Векич, занимающей в мировом рейтинге 34-е место, со счетом 6:3, 6:4.



Теннисистки играли 1 час 20 минут. За это время Плишкова реализовала четыре брейк-пойнта из десяти возможных, а Векич – два из шести. Каролина выполнила три эйса и допустила четыре двойные ошибки против четырех эйсов и семи двойных у Донны. Теперь счет их личных встреч стал в пользу чешки – 3:1.



В финале турнира Плишкова встретится с украинкой



Теннис. WTA. Premier - Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1,000,000.

1/2 финала

Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 6:4 В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Brisbane International с призовым фондом $1,000,000 состоялся второй полуфинальный матч.Восьмая ракетка мира, 26-летняя чешка(5) одержала победу над 22-летней хорваткой, занимающей в мировом рейтинге 34-е место, со счетом 6:3, 6:4.Теннисистки играли 1 час 20 минут. За это время Плишкова реализовала четыре брейк-пойнта из десяти возможных, а Векич – два из шести. Каролина выполнила три эйса и допустила четыре двойные ошибки против четырех эйсов и семи двойных у Донны. Теперь счет их личных встреч стал в пользу чешки – 3:1.В финале турнира Плишкова встретится с украинкой Лесей Цуренко . На данный момент в их личном противостоянии минимальное преимущество у чешки – 3:2.Каролина Плишкова (Чехия, 5) - Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 6:4