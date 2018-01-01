Доха. Баутиста-Агут победил Джоковича и в финале встретится с Бердыхом

Теннис. ATP250 - Qatar ExxonMobil Open. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $1,416,205. Одиночный разряд. 32 участника.

В Дохе (Катар) на турнире ATP250 - Qatar ExxonMobil Open с призовым фондом $1,416,205 прошли полуфинальные матчи.30-летний испанец(7), занимающий в мировом рейтинге 24-е место, нанес поражение лидеру посева, первой ракетке мира 31-летнему сербусо счетом 3:6, 7:6(6), 6:4.За 2 часа 35 минут, проведенные на корте, соперники взяли по две подачи друг друга. Баутиста-Агут выполнил семь эйсов и избежал ошибок на подаче, а Джокович девять раз подал навылет при трех двойных ошибках. В их личном противостоянии лидером остается Новак – 7:2.В финале Баутисе-Агуту предстоит сразиться с чехом, занимающим в рейтинге ATP 71-ю позицию, который за полтора часа обыграл 20-ю ракетку мира итальянца( 4) - 7:6(6), 6:3.На счету Бердыха два брейка и 12 эйсов при отсутствии двойных ошибок. Чеккинато пять раз подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. Это была первая личная встреча теннисистов.Ранее Баутиста-Агут и Бердых встречались шесть раз, впереди Томаш – 4:2.Роберто Баутиста-Агут (Испания, 7) - Новак Джокович (Сербия, 1) – 3:6, 7:6(6), 6:4Томаш Бердых (Чехия) – Марко Чеккинато (Италия, 4) – 7:6(6), 6:3