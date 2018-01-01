Брисбен. Медведев обыграл Раонича и в 1/2 финала сыграет с Цонгой

Вчера, 16:51 92 | Теннис

В Брисбене (Австралия) на турнире ATP250 - Brisbane International с призовым фондом $527 880 завершились четвертьфинальные матчи.



16-я ракетка мира, 22-летний россиянин Даниил Медведев (4) в трех сетах переиграл 28-летнего канадца Милоша Раонича (5), занимающего в мировом рейтинге 18-е место, со счетом 6:7(2), 6:3, 6:4.



За 2 часа 9 минут, проведенные на корте, Медведев реализовал два брейк-пойнта из четырех и отыграл все восемь брейк-понтов, имевшихся у Раонича. На счету победителя 12 эйсов и три двойные ошибки, а Милош 29 раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Это была вторая победа россиянина в двух встречах с канадцем.



За выход в финал турнира Медведеву предстоит сразиться с французом Жо-Вилфрилом Цонгой, занимающим в рейтинге ATP 239-ю позицию, который нанес поражение 31-й ракетке мира Алексу де Минору (7) из Австралии со счетом 6:4, 7:6(2).

Ранее Медведев и Цонга встречались один раз и тогда сильнее был француз.



Напомним,



Теннис. ATP250 - Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $527 880. Одиночный разряд. 28 участников.

1/4 финала

Даниил Медведев (Россия. 4) – Милош Раонич (Канада, 5) – 6:7(2), 6:3, 6:4

Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – Алекс Де Минор (Австралия, 7) – 6:4, 7:6(2) В Брисбене (Австралия) на турнире ATP250 - Brisbane International с призовым фондом $527 880 завершились четвертьфинальные матчи.16-я ракетка мира, 22-летний россиянин(4) в трех сетах переиграл 28-летнего канадца(5), занимающего в мировом рейтинге 18-е место, со счетом 6:7(2), 6:3, 6:4.За 2 часа 9 минут, проведенные на корте, Медведев реализовал два брейк-пойнта из четырех и отыграл все восемь брейк-понтов, имевшихся у Раонича. На счету победителя 12 эйсов и три двойные ошибки, а Милош 29 раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Это была вторая победа россиянина в двух встречах с канадцем.За выход в финал турнира Медведеву предстоит сразиться с французом, занимающим в рейтинге ATP 239-ю позицию, который нанес поражение 31-й ракетке мира(7) из Австралии со счетом 6:4, 7:6(2).Ранее Медведев и Цонга встречались один раз и тогда сильнее был француз.Напомним, первой полуфинальной парой стали японец Кеи Нишикори (2) и француз Жереми Шарди.Даниил Медведев (Россия. 4) – Милош Раонич (Канада, 5) – 6:7(2), 6:3, 6:4Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – Алекс Де Минор (Австралия, 7) – 6:4, 7:6(2)