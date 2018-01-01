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Брисбен. Медведев обыграл Раонича и в 1/2 финала сыграет с Цонгой
Брисбен. Медведев обыграл Раонича и в 1/2 финала сыграет с ЦонгойВ Брисбене (Австралия) на турнире ATP250 - Brisbane International с призовым фондом $527 880 завершились четвертьфинальные матчи.

16-я ракетка мира, 22-летний россиянин Даниил Медведев (4) в трех сетах переиграл 28-летнего канадца Милоша Раонича (5), занимающего в мировом рейтинге 18-е место, со счетом 6:7(2), 6:3, 6:4.

За 2 часа 9 минут, проведенные на корте, Медведев реализовал два брейк-пойнта из четырех и отыграл все восемь брейк-понтов, имевшихся у Раонича. На счету победителя 12 эйсов и три двойные ошибки, а Милош 29 раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Это была вторая победа россиянина в двух встречах с канадцем.

За выход в финал турнира Медведеву предстоит сразиться с французом Жо-Вилфрилом Цонгой, занимающим в рейтинге ATP 239-ю позицию, который нанес поражение 31-й ракетке мира Алексу де Минору (7) из Австралии со счетом 6:4, 7:6(2).
Ранее Медведев и Цонга встречались один раз и тогда сильнее был француз.
 
Напомним, первой полуфинальной парой стали японец Кеи Нишикори (2) и француз Жереми Шарди.

Теннис. ATP250 - Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $527 880. Одиночный разряд. 28 участников.
1/4 финала
Даниил Медведев (Россия. 4) – Милош Раонич (Канада, 5) – 6:7(2), 6:3, 6:4
Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – Алекс Де Минор (Австралия, 7) – 6:4, 7:6(2)
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