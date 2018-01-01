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Шэньчжэнь. Соболенко на отказе Шараповой вышла в полуфинал, где встретится с Ван Яфань
Шэньчжэнь. Соболенко на отказе Шараповой вышла в полуфинал, где встретится с Ван ЯфаньВ Шэньчжэне (Китай) на турнире WTA категории International - Shenzhen Open с призовым фондом $ 750,000 проходили четвертьфинальные матчи.

Лидер посева, 13-я ракетка мира 20-летняя белоруска Арина Соболенко стала полуфиналисткой после того, как 31-летняя россиянка Мария Шарапова (5), занимающая в рейтинге WTA 29-е место, отказалась продолжать борьбу при счете 6:1, 6:2 в пользу белоруски. Причиной отказа россиянки стала травма бедра.

За 1 час 18 минут, проведенные на корте Соболенко сделала четыре брейка и не удержала одну свою подачу. На счету победительницы пять эйсов и три двойные ошибки, а Шарапова два раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.

За выход в финал турнира Соболенко поспорит с китаянкой Ван Яфань, которая победила румынку Монику Никулеску (Q) - 2:6, 7:6(4), 6:1.
Ранее Соболенко и Яфань еще не встречались.

Второй полуфинальной парой стали россиянка Вера Звонарева (WC), победившая соотечественницу Веронику Кудерметову (Q) - 4:6, 7:5, 6:3 и американка Элисон Риске, обыгравшая румынку Сорану Кырстю – 7:5, 6:1.
Ранее Звонарева и Риске встречались дважды и оба раза сильнее была россиянка.

Теннис. WTA International- Shenzhen Open. Шэньчжэнь (Австралия). Хард. Призовой фонд $ 750,000. 
1/4 финала
Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Мария Шарапова (Россия, 5) – 6:1, 4:2 отказ
Ван Яфань (Китай) – Моника Никулеску (Румыния, Q) – 2:6, 7:6(4), 6:1

Вера Звонарева (Росия, WC) – Вероника Кудерметова (Россия, Q) – 4:6, 7:5, 6:3
Элисон Риске (США) – Сорана Кырстя (Румыния) – 7:5, 6:1
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