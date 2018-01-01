Шэньчжэнь. Соболенко на отказе Шараповой вышла в полуфинал, где встретится с Ван Яфань

Теннис. WTA International- Shenzhen Open. Шэньчжэнь (Австралия). Хард. Призовой фонд $ 750,000.

В Шэньчжэне (Китай) на турнире WTA категории International - Shenzhen Open с призовым фондом $ 750,000 проходили четвертьфинальные матчи.Лидер посева, 13-я ракетка мира 20-летняя белорускастала полуфиналисткой после того, как 31-летняя россиянка(5), занимающая в рейтинге WTA 29-е место, отказалась продолжать борьбу при счете 6:1, 6:2 в пользу белоруски. Причиной отказа россиянки стала травма бедра.За 1 час 18 минут, проведенные на корте Соболенко сделала четыре брейка и не удержала одну свою подачу. На счету победительницы пять эйсов и три двойные ошибки, а Шарапова два раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.За выход в финал турнира Соболенко поспорит с китаянкой, которая победила румынку(Q) - 2:6, 7:6(4), 6:1.Ранее Соболенко и Яфань еще не встречались.Второй полуфинальной парой стали россиянка(WC), победившая соотечественницу(Q) - 4:6, 7:5, 6:3 и американка, обыгравшая румынку– 7:5, 6:1.Ранее Звонарева и Риске встречались дважды и оба раза сильнее была россиянка.Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Мария Шарапова (Россия, 5) – 6:1, 4:2 отказВан Яфань (Китай) – Моника Никулеску (Румыния, Q) – 2:6, 7:6(4), 6:1Вера Звонарева (Росия, WC) – Вероника Кудерметова (Россия, Q) – 4:6, 7:5, 6:3Элисон Риске (США) – Сорана Кырстя (Румыния) – 7:5, 6:1